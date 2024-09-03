Появились первые фото с места возле попадания ракет в Полтаве

https://racurs.ua/n198932-poyavilis-pervye-foto-s-mesta-vozle-popadaniya-raket-v-poltave.html

Ракурс

Перші фото з місця поблизу влучання ракет у Полтаві 3 вересня.

.

На світлинах «Суспільного» видно пошкоджені, зокрема, житлові багатоквартирні будинки.

Тільки тривога, буквально хвилина ― і одразу один і другий вибухи. Ми подумали, що десь у нас у будинок влучили, усі вікна повибивані, і в під’їзді, і у сусідів, — розповіла «Суспільному» полтавка Олена Сердюк.

В Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російських ракетних ударів, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Станом на 15.10 було відомо про 41 загиблого та понад 180 поранених.

Російська наволоч відповість за цей удар, — заявив Володимир Зеленський.

Президент отримав попередні доповіді та доручив провести розслідування обставин обстрілу військового Інституту зв’язку у Полтаві.

Зранку 3 вересня жителі Полтави та Полтавської громади чули два звуки вибухів. Вони пролунали близько 9.10. Перед цим у Telegram-каналі Повітряних сил повідомляли про ракету у напрямку Полтави. За кілька хвилин до вибухів у регіоні оголосили про повітряну тривогу ― о 09.08.

Армія рф влучила у будівлю Інституту зв’язку у Полтаві.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, з-під завалів дістали 11 людей. У сусідніх будинках вибило вікна та пошкодило фасади. Російська армія використала для обстрілу дві балістичні ракети.