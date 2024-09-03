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Ракурс
Рада предварительно приняла законопроект о запрете мобилизации мужчин до 25 лет

Рада предварительно приняла законопроект о запрете мобилизации мужчин до 25 лет

3 сен 2024, 18:34
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Парламент 3 вересня прийняв за основу законопроект щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку.


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За законопроєкт № 11379-д проголосували 295 депутатів. Він передбачає, що військовозобов’язані до 25 років, які визнані непридатними до військової служби у мирний час чи обмежено придатними для служби у воєнний час, не підлягають мобілізації під час воєнного стану, або ж можуть бути призвані на військову службу за їх згодою, розповіли на сайті ВР.

Крім того, військовослужбовці, що проходять службу під час мобілізації та які визнані непридатними до військової служби у мирний час чи обмежено придатними для служби, та які не досягли 25-річного віку можуть бути звільнені з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Як пояснила нардепка Ірина Геращенко, зараз існує «законодавча колізія». Такі чоловіки перебувають на обліку, а процедури їхнього переведення на облік призовників немає. Законопроєкт дасть змогу отримати відстрочку

Источник: Ракурс


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