Мы будем долго удерживать Курщину, пока не заставим путина сесть за стол переговоров

https://racurs.ua/n198943-my-budem-dolgo-uderjivat-kurschinu-poka-ne-zastavim-putina-sest-za-stol-peregovorov-zelenskiy.html

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Ми будемо довго утримувати Курщину, поки не змусимо путіна сісти за стіл переговорів.

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Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News.

Нам не потрібна земля. Ми не хочемо нести туди наш український спосіб життя, — сказав глава держави.

Водночас президент наголосив, що не може обговорювати, чи планує Україна спробувати захопити ще територію рф.

Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої цієї Курської операції, — сказав він.

За його словами, адміністрація президент США Джо Байдена не знала про операцію, і вона зберігалася в суворій таємниці навіть в Україні.