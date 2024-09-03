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Ракурс
Ми будемо довго утримувати Курщину, поки не змусимо путіна сісти за стіл переговорів, — Зеленський

Ми будемо довго утримувати Курщину, поки не змусимо путіна сісти за стіл переговорів, — Зеленський

3 вер 2024, 20:18
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Ми будемо довго утримувати Курщину, поки не змусимо путіна сісти за стіл переговорів.


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Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News.

Нам не потрібна земля. Ми не хочемо нести туди наш український спосіб життя, — сказав глава держави.

Водночас президент наголосив, що не може обговорювати, чи планує Україна спробувати захопити ще територію рф.

Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої цієї Курської операції, — сказав він.

За його словами, адміністрація президент США Джо Байдена не знала про операцію, і вона зберігалася в суворій таємниці навіть в Україні.

Україна утримує цю територію, оскільки вона є невід'ємною частиною її «переможного плану» щодо припинення війни, заявив український президент. Він додав, що представить цю пропозицію міжнародним партнерам, таким як США.

На даний момент вона нам потрібна, — сказав він, маючи на увазі територію, яку Україна зараз утримує в росії.

Джерело: Ракурс


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