Ракурсhttps://racurs.ua/
Ми будемо довго утримувати Курщину, поки не змусимо путіна сісти за стіл переговорів, — Зеленський
Ми будемо довго утримувати Курщину, поки не змусимо путіна сісти за стіл переговорів, — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n198943-my-budemo-dovgo-utrymuvaty-kurschynu-poky-ne-zmusymo-putina-sisty-za-stil-peregovoriv-zelenskyy.htmlРакурс
Ми будемо довго утримувати Курщину, поки не змусимо путіна сісти за стіл переговорів.
.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News.
Нам не потрібна земля. Ми не хочемо нести туди наш український спосіб життя, — сказав глава держави.
Водночас президент наголосив, що не може обговорювати, чи планує Україна спробувати захопити ще територію рф.
Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої цієї Курської операції, — сказав він.
За його словами, адміністрація президент США Джо Байдена не знала про операцію, і вона зберігалася в суворій таємниці навіть в Україні.
Україна утримує цю територію, оскільки вона є невід'ємною частиною її «переможного плану» щодо припинення війни, заявив український президент. Він додав, що представить цю пропозицію міжнародним партнерам, таким як США.
На даний момент вона нам потрібна, — сказав він, маючи на увазі територію, яку Україна зараз утримує в росії.