Верещук пополнила список министров правительства Шмыгаля в отставке

https://racurs.ua/n198948-vereschuk-popolnila-spisok-ministrov-pravitelstva-shmygalya-v-otstavke.html

Ракурс

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Ірина Верещук подала у відставку.

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Про це посадовиця написала у своїх соцмережах.

Перезавантаження. Після майже трьох років в Уряді, сьогодні подала заяву про відставку. Дякую президенту за довіру! Дякую премʼєру та членам уряду за співпрацю! Дякую народним депутатам за підтримку! Дякую команді Мінреінтеграції за працю та відданість справі! Служу Українському народові! — написала Верещук.

Верещук колись працювала мером міста Рава-Руська на Львівщині, була обрана нардепкою у 2019 році, згодом невдало балотувалася від «Слуги народу» на посаду мера Києва.

Верещук стала вже пятим членом уряду Дениса Шмигаля, який подав у відставку 3 вересня. Раніше про це сповістили віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, міністр юстиції України Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За словами співрозмовника LIGA.net в керівництві фракціїї «Слуга народу», Стефанішину планують призначити міністром юстиції замість Дениса Малюськи.

При цьому, заявив співбесідник, Стефанішина залишиться віце-премʼєром з питань євроінтеграції.