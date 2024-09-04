ПВО сбила 7 из 11 крылатых ракет и 22 из 29 "шахедов", россияне запустили по Украине два "Кинжала"

https://racurs.ua/n198958-pvo-sbila-7-iz-11-krylatyh-raket-i-22-iz-29-shahedov-rossiyane-zapustili-po-ukraine-dva-kinjala.html

Ракурс

Вночі сили української ППО збили 7 з 11 крилатих ракет та 22 з 29 ударних БпЛА у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.

.

Ще шість дронів локаційно втрачено, один — полетів у Білорусь. Також росіяни завдали удару двома ракетами «Кинджал».

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей:

дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської обл. — рф.;

дві крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

шість крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області — рф.;

три крилаті ракети «Іскандер-К» із території окупованого Криму;

29 ударних БпЛА Shahed-131/136 (райони пусків Курська обл. — рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 27 повітряних цілей: