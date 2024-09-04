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ПВО сбила 7 из 11 крылатых ракет и 22 из 29 "шахедов", россияне запустили по Украине два "Кинжала"

ПВО сбила 7 из 11 крылатых ракет и 22 из 29 «шахедов», россияне запустили по Украине два «Кинжала»

4 сен 2024, 09:48
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Вночі сили української ППО збили 7 з 11 крилатих ракет та 22 з 29 ударних БпЛА у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.


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Ще шість дронів локаційно втрачено, один — полетів у Білорусь. Також росіяни завдали удару двома ракетами «Кинджал».

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей:

  • дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської обл. — рф.;
  • дві крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • шість крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області — рф.;
  • три крилаті ракети «Іскандер-К» із території окупованого Криму;
  • 29 ударних БпЛА Shahed-131/136 (райони пусків Курська обл. — рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 27 повітряних цілей:

  • чотири крилаті ракети Х-101;
  • три крилаті ракети «Іскандер-К»;
  • 22 ударні БпЛА «Shahed-131/136.

Источник: Ракурс


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