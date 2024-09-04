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ППО збила 7 з 11 крилатих ракет та 22 з 29 "шахедів", росіяни запустили по Україні два "Кинджали"
ППО збила 7 з 11 крилатих ракет та 22 з 29 «шахедів», росіяни запустили по Україні два «Кинджали»https://racurs.ua/ua/n198958-ppo-zbyla-7-z-11-krylatyh-raket-ta-22-z-29-shahediv-rosiyany-zapustyly-po-ukrayini-dva-kyndjaly.htmlРакурс
Вночі сили української ППО збили 7 з 11 крилатих ракет та 22 з 29 ударних БпЛА у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.
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Ще шість дронів локаційно втрачено, один — полетів у Білорусь. Також росіяни завдали удару двома ракетами «Кинджал».
Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей:
- дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської обл. — рф.;
- дві крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- шість крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області — рф.;
- три крилаті ракети «Іскандер-К» із території окупованого Криму;
- 29 ударних БпЛА Shahed-131/136 (райони пусків Курська обл. — рф).
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 27 повітряних цілей:
- чотири крилаті ракети Х-101;
- три крилаті ракети «Іскандер-К»;
- 22 ударні БпЛА «Shahed-131/136.