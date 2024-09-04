В результате ракетной атаки во Львове погибла почти вся семья — три дочери и их мама

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Внаслідок ракетної атаки у Львові загинула майже уся сім’я — три доньки Ярина, Дарина та Емілія і дружина Євгенія.

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Живим залишився лише чоловік Ярослав.

Найстаршій із доньок був 21 рік, вона працювала програмною менеджеркою Офісу «Львів — Молодіжна столиця Європи 2025». Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Дарія Базилевич була студенткою Українського католицького університету, повідомили у цьому навчальному закладі.

Її тато Ярослав перебуває у критичному стані.

Дарині було всього 18 років. Дівчина навчалася на другому курсі програми «Культурологія» Гуманітарного факультету УКУ, була активною студенткою, менторкою «Лабораторії волонтерства» УКУ, пластункою. Займалась в театральній студії, вивчаючи різноманітні аспекти акторського мистецтва.