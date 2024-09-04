Пограничники «прошлись» артой по посадке с оккупантами. Фото:

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Ракурс

Українські прикордонники прорідили лави окупантів на Харківщині.

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Зокрема, на Вовчанському напрямку аеророзвідники бригади «Гарт» помітили підозрілий рух поруч з лісопосадкою. Час від часу там з’являлися російські військові, які прямували в одне й те ж саме місце. Про це бригада «Гарт» Державної прикордонної служби України повідомила у Telegram.

Виявилося, що противник облаштував собі в цій точці місце укриття особового складу, а також склад з боєкомплектами. По цій посадці щільно відпрацювала артилерія. Фортифікаційні споруди росіян та склад з БК було знищено. Ще уточнюються втрати серед живої сили.

У бригаді зазначили також, що росіяни не залишають спроб прориву на Харківщині й намагаються облаштовувати на Вовчанському напрямку свої позиції. Однак маневри ворог фіксуються, а їхні плани — руйнуються.

Нагадаємо, у Серебрянському лісі на Луганщині розрахунки РСЗВ бригади помста «Помсти» спалили бліндажі окупантів, знищили польові склади БК та зупинили ворожу піхоту. Відео бойової роботи опублікували в мережі.