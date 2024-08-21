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Знищення позицій російських загарбників, скріншот відео
Прикордонники спалили бліндажі окупантів у Серебрянському лісі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198528-prykordonnyky-spalyly-blindaji-okupantiv-u-serebryanskomu-lisi-video.htmlРакурс
У Серебрянському лісі на Луганщині Розрахунки РСЗВ бригади помста «Помсти» спалюють бліндажі окупантів, знищують польові склади БК та зупиняють піхоту ворога.
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Відповідне відео сьогодні, 21 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На відео — спільна робота прикордонників з бригадою «Буревій», — зазначається в описі відео.