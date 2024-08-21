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Ракурс
Знищення позицій російських загарбників, скріншот відео

Прикордонники спалили бліндажі окупантів у Серебрянському лісі (ВІДЕО)

21 сер 2024, 18:58
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У Серебрянському лісі на Луганщині Розрахунки РСЗВ бригади помста «Помсти» спалюють бліндажі окупантів, знищують польові склади БК та зупиняють піхоту ворога.


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Відповідне відео сьогодні, 21 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео — спільна робота прикордонників з бригадою «Буревій», — зазначається в описі відео.

Джерело: Ракурс


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