Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n198984-ukraina-realizuet-vse-opredelennye-zadachi-v-ramkah-kurskoy-operacii-zelenskiy.html

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Спецоперацію України в Курській області прокоментував президент Володимир Зеленський.

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Зараз Україна реалізовує всі визначені завдання у межах своєї операції в Курській області. Станом на зараз на одному цьому напрямку найбільше поповнення обмінного фонду. Про це глава держави заявив за підсумками доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються, — зазначив він.

Також, за словами президента, головком ЗСУ «предметно» доповів щодо Покровська, Торецька та Курахівського напрямку. Деталей цієї доповіді Зеленський розкривати не став.

Як відомо, командування ЗСУ інформувало, що станом на 27 серпня Україна контролювала 1 тис. 294 кв. км російської території. А видання Washington Post інформувало, що Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 км углиб країни-агресора.

Нагадаємо, телеканал CNN інформував, що зухвале вторгнення України до російської Курської області стало тріумфом її військової розвідки та тактичної маневреності, а також сигналом, що, незважаючи на перевагу в живій силі та бронетехніці, російська армія має безліч вразливих місць.