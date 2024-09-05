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Рашисты совершили очередную массированную атаку «шахедами» по Украине

60 «шахедов» сбили силы ПВО в ночь на 5 сентября (ИНФОГРАФИКА)

5 сен 2024, 11:37
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 вересня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував:

  • однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із тимчасова окупованого Криму;
  • 78 ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків — Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

В результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БПЛА. Два безпілотники повернулись у росію, один — у білорусь. 15 — локаційно втрачені на території України (імовірно під впливом засобів РЕБ), інформація про руйнування чи потерпілих не надходила, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.

Источник: Ракурс


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