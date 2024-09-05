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Ракурс
александр лукашенко, фото: «Газета.ру»

У лукашенко впервые официально отреагировали на нарушение границы российскими беспилотниками

5 сен 2024, 11:01
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Режим самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка вперше офіційно відреагував на порушення кордону російськими безпілотниками.


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Про це повідомляє білоруський опозиційний Telegram-канал Nexta.

Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення державного кордону білорусі в повітряному просторі, ймовірно, безпілотними літальними апаратами, — заявили у міноборони країни. — Було ухвалено рішення на їх знищення. Своєчасними діями чергових сил протиповітряної оборони всі цілі порушників було знищено. За цим фактом проводиться перевірка.

Про приналежність безпілотника та де саме сталося збиття, у заяві вирішили примовчати.

Нагадаємо, раніше у соцмережах з’явилися повідомлення про збиття двох «шахедів» у небі над білоруським Гомелем. Ймовірно, ці безпілотники відхилися від курсу в ході чергової російської масованої повітряної атаки по Україні.

Источник: Ракурс


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