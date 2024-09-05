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Ракурс
Последствия российского удара по пожарным на Днепропетровщине, фото: ГСЧС

Повторный удар рашистов уничтожил пожарный автомобиль на Днепропетровщине (ФОТО)

5 сен 2024, 15:23
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На Дніпропетровщині вогнеборці потрапили під повторний російський обстріл.


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Про це сьогодні, 5 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Вранці росіяни атакували Дніпропетровську область. Виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Коли надзвичайники працювали на місці, ворог підступно здійснив повторний удар, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в результаті обстрілу:

  • знищено пожежно-рятувальний автомобіль;
  • постраждав рятувальник. Решта співробітників Служби порятунку встигли перейти в укриття.

Пожежу ліквідували. На місці події працювали 18 рятувальників та 4 одиниці техніки, — додали у відомстві.

Наслідки російського удару по пожежниках на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Нагадаємо, цьогоріч росіяни розпочали частіше застосовувати терористичну тактику повторних ударів. Вони повторно завдають ударів по місцях обстрілів, коли там розпочинаються рятувальні роботи.

Источник: Ракурс


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