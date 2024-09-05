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Миссия МВФ едет в рф - Киев считает это абсурдом, легитимизирующим режим путина
Миссия МВФ едет в рф — Киев считает это абсурдом, легитимизирующим режим путинаhttps://racurs.ua/n199017-missiya-mvf-edet-v-rf-kiev-schitaet-eto-absurdom-legitimiziruuschim-rejim-putina.htmlРакурс
Україна закликала МВФ не відновлювати жодної співпраці з росією, після повідомлення, що організація надішле місію до рф.
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МЗС України заявило, що для головної фінансової установи ООН «було б абсурдом» легітимізувати режим рф, котрий фактично зруйнував самі основи статуту цієї організації, коли розпочав найбільшу загарбницьку війну у Європі з ІІ Світової війни та став вчиняти звірства проти українців.
Раніше виконавчий директор МВФ у росії Олексій Можин повідомив британській агенції Reuters, що ця організація відправить свою офіційну місію до Москви. Остання місія МВФ до росії була у 2019 році, до пандемії COVID, а у 2022−2023 роках подальших місій не було через повномасштабне вторгнення в Україну.
Для головної фінансової установи ООН було б абсурдом легітимізувати російський режим, який фактично зруйнував самі основи Статуту ООН, розпочавши найбільшу загарбницьку війну в Європі з часів Другої світової та вчиняючи жахливі звірства проти українського народу.
Закликаємо МВФ не відновлювати жодної співпраці з росією та залишатися відданими Цілям і Принципам Статуту ООН. Звертаємося до всіх ключових стейкхолдерів, країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу-агресора і не відновлювати діалог, допоки рф вбиває цивільних, дітей, руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом, — йдеться про заяву МЗС України.
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