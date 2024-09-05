Місія МВФ їде у росію - Київ вважає це абсурдом, який легітимізує режим путіна

https://racurs.ua/ua/n199017-misiya-mvf-yide-u-rosiu-kyyiv-vvajaie-ce-absurdom-yakyy-legitymizuie-rejym-putina.html

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Україна закликала МВФ не відновлювати жодної співпраці з росією, після повідомлення, що організація надішле місію до рф.

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МЗС України заявило, що для головної фінансової установи ООН «було б абсурдом» легітимізувати режим рф, котрий фактично зруйнував самі основи статуту цієї організації, коли розпочав найбільшу загарбницьку війну у Європі з ІІ Світової війни та став вчиняти звірства проти українців.

Раніше виконавчий директор МВФ у росії Олексій Можин повідомив британській агенції Reuters, що ця організація відправить свою офіційну місію до Москви. Остання місія МВФ до росії була у 2019 році, до пандемії COVID, а у 2022−2023 роках подальших місій не було через повномасштабне вторгнення в Україну.