Латвия выгоняет из страны автомобили с белорусскими номерами

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Влада Латвії вирішила заборонити перебувати в країні автомобілям з білоруськими номерами

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Сейм Латвії 5 вересня ухвалив у першому читанні законопроект про заборону з першого листопада використати в країні автомобілі з білоруськими реєстраційними номерами. Ініціативі присвоєно терміновість, тому вона буде розглянута не в трьох, а в двох читаннях, повідомляє Delfi.

У разі ухвалення закону зареєстровані в білорусі транспортні засоби необхідно перереєструвати або вивезти з Латвії до 31 жовтня, інакше автомобіль можуть конфіскувати.

Починаючи з листопада, машини з білоруськими номерами зможуть одноразово в’їхати на територію країни з метою транзиту за умови, що водій заздалегідь подав відповідну онлайн-заявку.

Заборона не стосуватиметься лише автомобілістів з обмеженою рухливістю, які приїжджають відвідати родичів у Латвії, а також «особливих випадків, пов’язаних із безпекою».

У середині липня латвійська влада заборонила в’їжджати в країну зареєстрованим у білорусі машинам. Виняток було зроблено лише для авто, які використовуються співробітниками посольств та консульств, а також членами делегацій.