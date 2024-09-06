Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Спасатели подорвались на российской мини. Фото: ГСЧС

Спасатели подорвались на Донбассе во время ликвидации пожара (ФОТО)

6 сен 2024, 10:48
999

Українські рятувальники підірвалися на російській міні у Донецькій області.


.

Троє рятувальників з Харківщини, які були залучені до ліквідації масштабної лісової пожежі, дістали поранення. Пожежна автоцистерна, на якій вони працювали підірвалася на ворожому вибухонебезпечному предметі. Надзвичайників госпіталізували. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 6 вересня повідомила у Telegram.

У ДСНС додали, що подія сталася увечері 5 вересня у селі Кримки Краматорського району.

Рятувальники підірвалися на російській міні. Фото: ДСНС

Рятувальники підірвалися на російській міні. Фото: ДСНС

Рятувальники підірвалися на російській міні. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 5 вересня у Дніпропетровській області співробітники ДСНС потрапили під повторний російський обстріл. Виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, а по прибуттю рятувальників на місце події, ворог завдав повторного удару. Внаслідок обстрілу було знищено пожежно-рятувальний автомобіль та постраждав один із вогнеборців.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров