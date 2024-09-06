Спасатели подорвались на российской мини. Фото: ГСЧС

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Українські рятувальники підірвалися на російській міні у Донецькій області.

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Троє рятувальників з Харківщини, які були залучені до ліквідації масштабної лісової пожежі, дістали поранення. Пожежна автоцистерна, на якій вони працювали підірвалася на ворожому вибухонебезпечному предметі. Надзвичайників госпіталізували. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 6 вересня повідомила у Telegram.

У ДСНС додали, що подія сталася увечері 5 вересня у селі Кримки Краматорського району.

Нагадаємо, 5 вересня у Дніпропетровській області співробітники ДСНС потрапили під повторний російський обстріл. Виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, а по прибуттю рятувальників на місце події, ворог завдав повторного удару. Внаслідок обстрілу було знищено пожежно-рятувальний автомобіль та постраждав один із вогнеборців.