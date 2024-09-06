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Рятувальники підірвалися на російській міні. Фото: ДСНС
Рятувальники підірвалися на Донеччині під час гасіння пожежі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199024-ryatuvalnyky-pidirvalysya-na-donechchyni-pid-chas-gasinnya-pojeji-foto.htmlРакурс
Українські рятувальники підірвалися на російській міні у Донецькій області.
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Троє рятувальників з Харківщини, які були залучені до ліквідації масштабної лісової пожежі, дістали поранення. Пожежна автоцистерна, на якій вони працювали підірвалася на ворожому вибухонебезпечному предметі. Надзвичайників госпіталізували. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 6 вересня повідомила у Telegram.
У ДСНС додали, що подія сталася увечері 5 вересня у селі Кримки Краматорського району.
Нагадаємо, 5 вересня у Дніпропетровській області співробітники ДСНС потрапили під повторний російський обстріл. Виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, а по прибуттю рятувальників на місце події, ворог завдав повторного удару. Внаслідок обстрілу було знищено пожежно-рятувальний автомобіль та постраждав один із вогнеборців.