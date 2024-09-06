Владимир Зеленский прибыл в Германию. Фото: ОП

https://racurs.ua/n199025-zelenskiy-pribyl-na-zasedanie-ramshtayna-v-germanii-translyaciya.html

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Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 6 вересня, прибув до Німеччини.

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Глава держави візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн», зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом, а також канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це президент повідомив у Telegram.

Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо, — йдеться у повідомленні.

Після цього український президент відвідає Італію, де зустрінеться з прем'єр-міністром Джорджею Мелоні. Також запланована участь Зеленського у Міжнародному економічному форумі «Амброзетті».

Нагадаємо, участь Володимира Зеленського у засіданні «Рамштайну» союзники розглядають як намагання України забезпечити потрібні обсяги озброєнь для протистояння агресії росії, а зокрема підштовхнути партнерів до постачань так званої далекобійної зброї та згоди, щоб її використовувати проти цілей вглибині російської території.