Зеленський особисто поїде на засідання «Рамштайну»

https://racurs.ua/ua/n199007-zelenskyy-osobysto-poyide-na-zasidannya-ramshtaynu.html

Ракурс

Німецький часопис Spiegel повідомив, посилаючись на неназвані джерела у Берліні, що президент України Володимир Зеленський може особисто приїхати на зустріч представників міжнародної коаліції постачальників зброї Україні 6 вересня на американській військовій базі Рамштайн в Німеччині.

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Такий крок Зеленського розглядають як намагання України забезпечити потрібні обсяги озброєнь для протистояння агресії росії, а зокрема підштовхнути партнерів до постачань так званої далекобійної зброї та згоди, щоб її використовувати проти цілей вглибині російської території.

Джерела видання розповіли, що Зеленський своїм візитом на зустріч міністрів оборони держав, що підтримують Україну, хоче описати всю серйозність ситуації. Президент також хоче попросити свіжих поставок іншої зброї для ЗСУ та додаткових систем ППО.

Також за інформацією видання, міністр оборони України Рустем Умєров зустрінеться з німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні, і головна увага, ймовірно, буде зосереджена на питанні, чи зможе Німеччина зібрати додаткові пакети озброєнь на найближчі місяці, попри жорстку бюджетну ситуацію в країні.