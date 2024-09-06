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30 человек пострадали в результате удара по Павлограду. Фото:
рф ударила баллистикой по Павлограду — есть погибший и 30 пострадавшихhttps://racurs.ua/n199027-rf-udarila-ballistikoy-po-pavlogradu-est-pogibshiy-i-30-postradavshih.htmlРакурс
Армія російської федерації завдала ракетних ударів по Дніпропетровщині.
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У п’ятницю вранці, 6 вересня, окупанти атакували Павлоград. Загинула одна особа. Постраждали 30 осіб. Серед постраждалих — троє дітей. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.
У самому Павлограді внаслідок атаки сталося кілька пожеж. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Рятувальники приборкали вогонь, а також врятували п’ятьох людей.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Швидкісні цілі рухалися на Павлоград.
Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Інституті зв’язку в Полтаві загинуло 55 осіб, а постраждали 328 людей.
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