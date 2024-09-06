30 человек пострадали в результате удара по Павлограду. Фото:

https://racurs.ua/n199027-rf-udarila-ballistikoy-po-pavlogradu-est-pogibshiy-i-30-postradavshih.html

Ракурс

Армія російської федерації завдала ракетних ударів по Дніпропетровщині.

.

У п’ятницю вранці, 6 вересня, окупанти атакували Павлоград. Загинула одна особа. Постраждали 30 осіб. Серед постраждалих — троє дітей. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

У самому Павлограді внаслідок атаки сталося кілька пожеж. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Рятувальники приборкали вогонь, а також врятували п’ятьох людей.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Швидкісні цілі рухалися на Павлоград.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Інституті зв’язку в Полтаві загинуло 55 осіб, а постраждали 328 людей.