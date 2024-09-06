Последствия российского авиаудара, фото: Сумская областная прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 6 вересня, близько 15.00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру селища Краснопілля Сумського району.

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Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

Внаслідок російського авіаудару:

у власному будинку загинула 66-річна жінка;

поранено ще п’ятьох осіб, серед яких 15-річна дівчина та 16-річний юнак;

пошкоджено близько 15 приватних домоволодінь.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).