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Ракурс
Последствия российского авиаудара, фото: Сумская областная прокуратура

Рашисты ударили КАБами по поселку на Сумщине — погиб человек (ФОТО)

6 сен 2024, 20:12
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Російські загарбники сьогодні, 6 вересня, близько 15.00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру селища Краснопілля Сумського району.


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Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

Внаслідок російського авіаудару:

  • у власному будинку загинула 66-річна жінка;
  • поранено ще п’ятьох осіб, серед яких 15-річна дівчина та 16-річний юнак;
  • пошкоджено близько 15 приватних домоволодінь.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського авіаудару, фото: Сумська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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