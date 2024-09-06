россия получила баллистические ракеты от Ирана, фото: Library of Military

https://racurs.ua/n199046-iran-peredal-rossii-ballisticheskie-rakety-smi.html

Ракурс

Іран передав росії свої балістичні ракети малої дальності.

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Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців.

У березні лідери країн «Великої сімки» попередили, що запровадять скоординовані санкції проти Ірану, якщо він здійснить передачу ракет.

Європейські чиновники зазначили, що вони працюють зі своїми американськими колегами над відповіддю, яка передбачатиме запровадження додаткових санкцій. Оскільки цей крок Ірану був широко очікуваним в останні місяці, підготовча робота над відповідними заходами була проведена ще влітку.

Європейці, ймовірно, вдадуться до таких дій:

заборонять іранській авіакомпанії Iran Air літати до європейських аеропортів, що може суттєво вплинути на торговельні зв’язки, які залишилися;

націляться на низку іранських підприємств і людей, причетних до передачі ракет, включно з транспортними компаніями.

Однак, хоча раніше цього року чиновники ЄС заявляли, що передача іранських ракет росії буде червоною лінією, яка може призвести до прямого згортання деяких санкційних послаблень, які Тегеран отримав в рамках ядерної угоди 2015 року, останніми тижнями їхні заяви стали більш обережними, — зазначає видання. — Один високопоставлений європейський дипломат заявив минулого тижня, що, окрім авіаційного сектору, інші економічні чи банківські зв’язки з Іраном не будуть розірвані".

Про які саме ракети та яку кількість йдеться, не уточнюється. Іран має різноманітні види такої зброї, дальність дії яких сягає близько 800 км.

Нещодавно у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, що, ймовірно, росія отримає ракети ближнього радіуса дії «Абабіль» (дальність до 86 км) та малої дальності «Фатех-360» (до 120 км). Це дозволить рашистам, менше використовувати та накопичувати для комбінованих атак по дальнім українським цілям ракети власного виробництва типу «Іскандер».

Джерело: The Wall Street Journal, ISW