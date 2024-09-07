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Рашисты в ночь на 7 сентября совершили очередную массированную атаку «шахедами» по Украине

58 «шахедов» сбили силы ПВО Украины в ночь на 7 сентября (ИНФОГРАФИКА)

7 сен 2024, 09:57
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 вересня, здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками типу «Шахед» по Україні.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Пуски «шахедів» здійснювалися з таких локацій:

  • Курськ (рф);
  • Єйськ (рф);
  • Чауда (окупований Крим).

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 67-ми «шахедів». До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України, — зазначають у Повітряних силах.

В результаті:

  • в ході протиповітряного бою збито 58 ударних БПЛА;
  • шість безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку росії, білорусі та тимчасово окупованої Луганщини;
  • ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).

Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях, — додали в Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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