Рашисты в ночь на 7 сентября совершили очередную массированную атаку «шахедами» по Украине

https://racurs.ua/n199052-58-shahedov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-7-sentyabrya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 вересня, здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками типу «Шахед» по Україні.

.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Пуски «шахедів» здійснювалися з таких локацій:

Курськ (рф);

Єйськ (рф);

Чауда (окупований Крим).

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 67-ми «шахедів». До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України, — зазначають у Повітряних силах.

В результаті:

в ході протиповітряного бою збито 58 ударних БПЛА;

шість безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку росії, білорусі та тимчасово окупованої Луганщини;

ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).