58 «шахедов» сбили силы ПВО Украины в ночь на 7 сентября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n199052-58-shahedov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-7-sentyabrya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 вересня, здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками типу «Шахед» по Україні.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.
Пуски «шахедів» здійснювалися з таких локацій:
- Курськ (рф);
- Єйськ (рф);
- Чауда (окупований Крим).
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 67-ми «шахедів». До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України, — зазначають у Повітряних силах.
В результаті:
- в ході протиповітряного бою збито 58 ударних БПЛА;
- шість безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку росії, білорусі та тимчасово окупованої Луганщини;
- ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).
Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях, — додали в Повітряних силах.