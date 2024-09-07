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Ракурс
Киев в ночь на 7 сентября подвергся очередной атаке российских беспилотников, фото: torange.biz

Рашисты атаковали Киев беспилотниками — в Печерском районе упали обломки

7 сен 2024, 08:48
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 вересня, здійснили чергову масовану атаку безпілотниками.


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Близько третьої ночі дрони дісталися Києва, повідомляє прес-служба КМВА.

Оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18-ть хвилин. Але за цей час над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що всі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені. Жоден з них не досягнув своєї цілі.

Проте в Печерському районі зафіксовано падіння уламків за чотирма різними адресами:

  • виявлено загоряння на відкритій місцевості, на площі 50 кв. м (згодом ліквідовано);
  • попередньо, в місті без постраждалих та руйнувань.

Источник: Ракурс


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