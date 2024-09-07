Рашисти атакували Київ безпілотниками — у Печерському районі впали уламки

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Київ в ніч на 7 вересня зазнав чергової атаки російських безпілотників, фото: torange.biz
Рашисти атакували Київ безпілотниками — у Печерському районі впали уламкиhttps://racurs.ua/ua/n199050-rashysty-atakuvaly-kyyiv-bezpilotnykamy-u-pecherskomu-rayoni-vpaly-ulamky.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 вересня, здійснили чергову масовану атаку безпілотниками.
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Близько третьої ночі дрони дісталися Києва, повідомляє прес-служба КМВА.
Оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18-ть хвилин. Але за цей час над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що всі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені. Жоден з них не досягнув своєї цілі.
Проте в Печерському районі зафіксовано падіння уламків за чотирма різними адресами:
- виявлено загоряння на відкритій місцевості, на площі 50 кв. м (згодом ліквідовано);
- попередньо, в місті без постраждалих та руйнувань.