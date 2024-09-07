Пожар на складе боеприпасов под Воронежем, скриншот видео

https://racurs.ua/n199054-pod-voronejem-posle-ataki-bespilotnikov-vspyhnul-sklad-boepripasov-video.html

Ракурс

У росії поблизу Воронежа внаслідок атаки безпілотника спалахнула пожежа на складі боєприпасів, влада оголосила евакуацію кількох сіл.

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Жителів села Солдатське Острогозького району, де розташований склад, евакуюють, в районі введено режим надзвичайного стану. Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що в Острогозькому районі було «було виявлено та пригнічено безпілотний літальний апарат».

За попередніми даними, постраждалих немає. Проте внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація, — зазначив він.

Спочатку Гусєв заявив про евакуацію «у сусідній населений пункт» мешканців одного із сіл, проте згодом додав, що евакуюватимуть кілька сіл, не уточнивши, які саме.

У Telegram-каналах вже з’явилися відео, на яких показана пожежа та супутні вибухи. За словами очевидці, детонація триває кілька годин.