В оккупированном Лисичанске проблемы с обеспечением населения водой, фото: «Пресс-центр»

https://racurs.ua/n199058-v-lisichanske-okkupanty-uje-tretiy-god-obeschaut-pochinit-sistemu-vodosnabjeniya-ova.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області, протяжність якого складає понад 15 км, влітку населенню припинили підвозити питну воду.

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Про це сьогодні, 7 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Загарбники вже третій рік обіцяють полагодити систему централізованого водопостачання, але далі розмов та показових ремонтів окремих ділянок справа не просувається, — наголошують в ОВА.

Зазначається, що раніше для місцевих жителів організовували підвезення води, щоправда на нерегулярній основі.

Останнім часом надані рф водовози з міста зникли. Ця подія збіглася із заміною куратора із татарстану, якому «підшефний» Лисичанськ, — зауважили в ОВА.

Рашисти окупували Лисичанськ на початку липня 2022 року.