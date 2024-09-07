Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В оккупированном Лисичанске проблемы с обеспечением населения водой, фото: «Пресс-центр»

В Лисичанске оккупанты уже третий год обещают починить систему водоснабжения — ОВА

7 сен 2024, 13:17
999

У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області, протяжність якого складає понад 15 км, влітку населенню припинили підвозити питну воду.


.

Про це сьогодні, 7 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Загарбники вже третій рік обіцяють полагодити систему централізованого водопостачання, але далі розмов та показових ремонтів окремих ділянок справа не просувається, — наголошують в ОВА.

Зазначається, що раніше для місцевих жителів організовували підвезення води, щоправда на нерегулярній основі.

Останнім часом надані рф водовози з міста зникли. Ця подія збіглася із заміною куратора із татарстану, якому «підшефний» Лисичанськ, — зауважили в ОВА.

Рашисти окупували Лисичанськ на початку липня 2022 року.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров