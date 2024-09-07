Ракурсhttps://racurs.ua/
В оккупированном Лисичанске проблемы с обеспечением населения водой, фото: «Пресс-центр»
В Лисичанске оккупанты уже третий год обещают починить систему водоснабжения — ОВАhttps://racurs.ua/n199058-v-lisichanske-okkupanty-uje-tretiy-god-obeschaut-pochinit-sistemu-vodosnabjeniya-ova.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області, протяжність якого складає понад 15 км, влітку населенню припинили підвозити питну воду.
.
Про це сьогодні, 7 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.
Загарбники вже третій рік обіцяють полагодити систему централізованого водопостачання, але далі розмов та показових ремонтів окремих ділянок справа не просувається, — наголошують в ОВА.
Зазначається, що раніше для місцевих жителів організовували підвезення води, щоправда на нерегулярній основі.
Останнім часом надані рф водовози з міста зникли. Ця подія збіглася із заміною куратора із татарстану, якому «підшефний» Лисичанськ, — зауважили в ОВА.
Рашисти окупували Лисичанськ на початку липня 2022 року.
Читайте также
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...