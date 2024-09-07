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В окупованому Лисичанську проблеми із забезпеченням населення водою, фото: «Прес-центр»
У Лисичанську окупанти вже третій рік обіцяють полагодити систему водопостачання — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n199058-u-lysychansku-okupanty-vje-tretiy-rik-obicyaut-polagodyty-systemu-vodopostachannya-ova.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області, протяжність якого складає понад 15 км, влітку населенню припинили підвозити питну воду.
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Про це сьогодні, 7 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.
Загарбники вже третій рік обіцяють полагодити систему централізованого водопостачання, але далі розмов та показових ремонтів окремих ділянок справа не просувається, — наголошують в ОВА.
Зазначається, що раніше для місцевих жителів організовували підвезення води, щоправда на нерегулярній основі.
Останнім часом надані рф водовози з міста зникли. Ця подія збіглася із заміною куратора із татарстану, якому «підшефний» Лисичанськ, — зауважили в ОВА.
Рашисти окупували Лисичанськ на початку липня 2022 року.
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