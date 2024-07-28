На тимчасово окупованих територіях впала якість води, фото: «Вконтакте»

https://racurs.ua/ua/n197737-voda-na-okupovaniy-hersonschyni-ne-prydatna-do-vykorystannya-cns.html

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На тимчасово окупованих територіях України ситуація із водозабезпеченням вже давно вийшла з під контролю окупантів.

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Так, на тимчасово окупованій Херсонщині окупанти визнають, що стан місцевих водойм є критично небезпечним — тут воду не можна використовувати ні для побутових потреб, сільськогосподарських, ні для купання. Про це сьогодні, 28 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Лабораторні аналізи якості води у водоймах Нижніх Сірогоз, Першопокровки, Верхніх Сірогоз і Новоолександрівки показали незадовільні результати, які становлять загрозу для здоров’я громадян, — наголошують у ЦНС.

Крім того, нещодавно на ТОТ Донеччини місцеві жителі перекривали вулиці після того як понад добу не отримували питну воду — жителі Донецька мають перебої з постачанням води, адже водогін «Сіверський Донець — Донбас» не функціонує через бойові дії.