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Ракурс
Этой ночью в беларусь залетели восемь дронов рф, один почти долетел до Литвы

Этой ночью в беларусь залетели восемь дронов рф, один почти долетел до Литвы

7 сен 2024, 15:30
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Цієї ночі в білорусь залетіли вісім російських дронів.


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За даними моніторингової групи «Беларускі Гаюн», крім семи дронів-камікадзе до білорусі, імовірно, залетів і розвідувальний дрон Supercam.

Один з «шахедів» пролетів над білоруссю на північ близько 200 км і був за 70 км від кордону з Литвою.

білорусь підіймала в небо авіацію на півдні країни та на півночі країни.

Протягом усієї ночі в небі працювали винищувачі та вертольоти ВПС рб. Загалом, за даними «Беларускі Гаюн», винищувачі ВПС рб злітали з аеродрому Барановичі 4 рази, а гелікоптери з Мачуліщей здіймалися двічі.

Авіація була помічена не тільки на півдні країни, але також і на самій півночі — в районі Островця і Вілейки, що може свідчити про те, що до півночі країни міг долетіти не один, а два шахеди.

Источник: Ракурс


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