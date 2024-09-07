Цієї ночі в білорусь залетіли вісім російських дронів, один майже долетів до Литви

Цієї ночі в білорусь залетіли вісім російських дронів

https://racurs.ua/ua/n199065-ciieyi-nochi-v-bilorus-zaletily-visim-rosiyskyh-droniv-odyn-mayje-doletiv-do-lytvy.html

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Цієї ночі в білорусь залетіли вісім російських дронів.

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За даними моніторингової групи «Беларускі Гаюн», крім семи дронів-камікадзе до білорусі, імовірно, залетів і розвідувальний дрон Supercam.

Один з «шахедів» пролетів над білоруссю на північ близько 200 км і був за 70 км від кордону з Литвою.

білорусь підіймала в небо авіацію на півдні країни та на півночі країни.

Протягом усієї ночі в небі працювали винищувачі та вертольоти ВПС рб. Загалом, за даними «Беларускі Гаюн», винищувачі ВПС рб злітали з аеродрому Барановичі 4 рази, а гелікоптери з Мачуліщей здіймалися двічі.

Авіація була помічена не тільки на півдні країни, але також і на самій півночі — в районі Островця і Вілейки, що може свідчити про те, що до півночі країни міг долетіти не один, а два шахеди.