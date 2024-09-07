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Ракурс
Уламки «шахеда» біля Верховної Ради, фото: Верховна Рада України

Уламки збитого «шахеда» виявили біля Верховної Ради (ФОТО)

7 вер 2024, 10:27
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У Києві біля будівлі Верховної Ради сьогодні, 7 вересня, виявили уламки збитого безпілотника.


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Про це повідомила прес-служба Верховної Ради, опублікувавши відповідні знімки.

Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України. Пошкоджень не виявлено, — зазначила прес-служба парламенту.

Уламки «шахеда» біля Верховної Ради, фото: Верховна Рада України

Нагадаємо, раніше сьогодні у КМВА повідомили, що в Печерському районі столиці зафіксовано падіння уламків збитих ворожих безпілотників.

Джерело: Ракурс


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