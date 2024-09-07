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Уламки «шахеда» біля Верховної Ради, фото: Верховна Рада України
Уламки збитого «шахеда» виявили біля Верховної Ради (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199053-ulamky-zbytogo-shaheda-vyyavyly-bilya-verhovnoyi-rady-foto.htmlРакурс
У Києві біля будівлі Верховної Ради сьогодні, 7 вересня, виявили уламки збитого безпілотника.
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Про це повідомила прес-служба Верховної Ради, опублікувавши відповідні знімки.
Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України. Пошкоджень не виявлено, — зазначила прес-служба парламенту.
Нагадаємо, раніше сьогодні у КМВА повідомили, що в Печерському районі столиці зафіксовано падіння уламків збитих ворожих безпілотників.
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