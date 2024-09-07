Уламки «шахеда» біля Верховної Ради, фото: Верховна Рада України

https://racurs.ua/ua/n199053-ulamky-zbytogo-shaheda-vyyavyly-bilya-verhovnoyi-rady-foto.html

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У Києві біля будівлі Верховної Ради сьогодні, 7 вересня, виявили уламки збитого безпілотника.

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Про це повідомила прес-служба Верховної Ради, опублікувавши відповідні знімки.

Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України. Пошкоджень не виявлено, — зазначила прес-служба парламенту.

Нагадаємо, раніше сьогодні у КМВА повідомили, що в Печерському районі столиці зафіксовано падіння уламків збитих ворожих безпілотників.