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Обломки «шахеда» возле Верховной Рады, фото: Верховная Рада Украины
Обломки сбитого «шахеда» обнаружили возле Верховной Рады (ФОТО)https://racurs.ua/n199053-oblomki-sbitogo-shaheda-obnarujili-vozle-verhovnoy-rady-foto.htmlРакурс
У Києві біля будівлі Верховної Ради сьогодні, 7 вересня, виявили уламки збитого безпілотника.
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Про це повідомила прес-служба Верховної Ради, опублікувавши відповідні знімки.
Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України. Пошкоджень не виявлено, — зазначила прес-служба парламенту.
Нагадаємо, раніше сьогодні у КМВА повідомили, що в Печерському районі столиці зафіксовано падіння уламків збитих ворожих безпілотників.
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