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Ракурс
Обломки «шахеда» возле Верховной Рады, фото: Верховная Рада Украины

Обломки сбитого «шахеда» обнаружили возле Верховной Рады (ФОТО)

7 сен 2024, 10:27
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У Києві біля будівлі Верховної Ради сьогодні, 7 вересня, виявили уламки збитого безпілотника.


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Про це повідомила прес-служба Верховної Ради, опублікувавши відповідні знімки.

Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України. Пошкоджень не виявлено, — зазначила прес-служба парламенту.

Уламки «шахеда» біля Верховної Ради, фото: Верховна Рада України

Нагадаємо, раніше сьогодні у КМВА повідомили, що в Печерському районі столиці зафіксовано падіння уламків збитих ворожих безпілотників.

Источник: Ракурс


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