Враг нанес удар по Харькову и пригороду, а также по пожарной части в Курахово

https://racurs.ua/n199070-vrag-nanes-udar-po-harkovu-i-prigorodu-a-takje-po-pojarnoy-chasti-v-kurahovo.html

Ракурс

Ворог 7 серпня завдав удару по Харкову та передмістю. Попередньо, під удар потрапило садове товариство в Індустріальному районі.

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Ще один удар зафіксовано в селищі Мала Данилівка у передмісті Харкова у приватний сектор. Тут гостру реакцію на стрес отримала 44-річна жінка. КАБ влучив у приватний будинок.

Рятувальники також повідомили про удар рф по пожежній частині в Кураховому у Донецькій обалсті.

За даними ДСНС, російські війська обстріляли місто по обіді, один зі снарядів влучив поблизу будівлі 73-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники не постраждали, пошкоджено будівлю та пожежний автомобіль.

«Ракурс» писав, що до 82 збільшилась кількість поранених через вчорашню атаку армії росії по Павлограду на Дніпропетровщині. Серед постраждалих — сім дітей. На стаціонарному лікуванні — 60 потерпілих. 69-річний чоловік перебуває у важкому стані.