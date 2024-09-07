Ворог завдав удару по Харкову та передмістю і по пожежній частині в Кураховому

https://racurs.ua/ua/n199070-vorog-zavdav-udaru-po-harkovu-ta-peredmistu-i-po-pojejniy-chastyni-v-kurahovomu.html

Ракурс

Ворог 7 серпня завдав удару по Харкову та передмістю. Попередньо, під удар потрапило садове товариство в Індустріальному районі.

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Ще один удар зафіксовано в селищі Мала Данилівка у передмісті Харкова у приватний сектор. Тут гостру реакцію на стрес отримала 44-річна жінка. КАБ влучив у приватний будинок.

Рятувальники також повідомили про удар рф по пожежній частині в Кураховому у Донецькій обалсті.

За даними ДСНС, російські війська обстріляли місто по обіді, один зі снарядів влучив поблизу будівлі 73-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники не постраждали, пошкоджено будівлю та пожежний автомобіль.

«Ракурс» писав, що до 82 збільшилась кількість поранених через вчорашню атаку армії росії по Павлограду на Дніпропетровщині. Серед постраждалих — сім дітей. На стаціонарному лікуванні — 60 потерпілих. 69-річний чоловік перебуває у важкому стані.