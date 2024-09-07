Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
На складе в Воронежской области уничтожены корейские ракеты, которые путин выпрашивал у Ким Чен Ына

На складе в Воронежской области уничтожены корейские ракеты, которые путин выпрашивал у Ким Чен Ына

7 сен 2024, 19:42
999

На складі у селі Солдатське Воронезької області рф внаслідок атаки БпЛА СБУ 7 вересня були знищені північнокорейські ракети.


.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Завдано удар по складу боєприпасів у Солдатському, Воронезької області. Знищені корейські ракети, які путін фактично випрошував у Кім Чен Ина, принижуючись, — написав він.

Склад боєприпасів у Воронезькій області «демілітаризували» безпілотники СБУ. Так повідомляють українським медіа офіцери спецслужби.

Цієї ночі росіяни недорахувалися великого складу з боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатське.

Він був хабом для перекидання техніки в Україну, тому дрони СБУ відпрацювали саме по ньому.

На цей момент на об'єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі.

Місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

СБУ продовжує системну роботу по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях рф. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, — є законними цілями, — кажуть в Службі безпеки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров