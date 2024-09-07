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На складе в Воронежской области уничтожены корейские ракеты, которые путин выпрашивал у Ким Чен Ына
На складе в Воронежской области уничтожены корейские ракеты, которые путин выпрашивал у Ким Чен Ынаhttps://racurs.ua/n199073-na-sklade-v-voronejskoy-oblasti-unichtojeny-koreyskie-rakety-kotorye-putin-vyprashival-u-kim-chen.htmlРакурс
На складі у селі Солдатське Воронезької області рф внаслідок атаки БпЛА СБУ 7 вересня були знищені північнокорейські ракети.
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Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Завдано удар по складу боєприпасів у Солдатському, Воронезької області. Знищені корейські ракети, які путін фактично випрошував у Кім Чен Ина, принижуючись, — написав він.
Склад боєприпасів у Воронезькій області «демілітаризували» безпілотники СБУ. Так повідомляють українським медіа офіцери спецслужби.
Цієї ночі росіяни недорахувалися великого складу з боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатське.
Він був хабом для перекидання техніки в Україну, тому дрони СБУ відпрацювали саме по ньому.
На цей момент на об'єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі.
Місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.
СБУ продовжує системну роботу по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях рф. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, — є законними цілями, — кажуть в Службі безпеки.
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