На складі у Воронезькій області знищені корейські ракети, які путін випрошував у Кім Чен Ина

https://racurs.ua/ua/n199073-na-skladi-u-voronezkiy-oblasti-znyscheni-koreyski-rakety-yaki-putin-vyproshuvav-u-kim-chen-yna.html

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На складі у селі Солдатське Воронезької області рф внаслідок атаки БпЛА СБУ 7 вересня були знищені північнокорейські ракети.

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Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Завдано удар по складу боєприпасів у Солдатському, Воронезької області. Знищені корейські ракети, які путін фактично випрошував у Кім Чен Ина, принижуючись, — написав він.

Склад боєприпасів у Воронезькій області «демілітаризували» безпілотники СБУ. Так повідомляють українським медіа офіцери спецслужби.

Цієї ночі росіяни недорахувалися великого складу з боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатське.

Він був хабом для перекидання техніки в Україну, тому дрони СБУ відпрацювали саме по ньому.

На цей момент на об'єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі.

Місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.