Украинская ПВО ночью уничтожила 15 из 23 российских «Шахедов». Фото:

https://racurs.ua/n199082-ukrainskaya-pvo-nochu-unichtojila-raketu-h-59-i-15-shahedov.html

Ракурс

Ракетну та дронову російські атаки відбивали українські військові.

.

У ніч на 8 вересня 2024 року ворог завдав удару чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 із Бєлгородської області росії. А з Курська та мису Чауда в окупованому Криму росіяни запустили 23 ударних БпЛА типу Shahed. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Зазначається, що російський повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. ППО працювала в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Українським оборонцям вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних «Шахедів».

Крім того, два ворожі дрони-камікадзе були локаційно втрачені — імовірно упали під впливом засобів РЕБ. У Повітряних силах також запевнили, що три російські ракети Х-59 не досягли бажаних цілей.

Нагадаємо, вночі 8 вересня росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Декілька дронів типу Shahed порушили повітряний простір Румунії.

Жителі повітів Тулча та Констанца отримали сповіщення системи Ro-Alert. Їх попередили про загрозу падіння небезпечних об'єктів. Офіційно Румунія поки на атаку «Шахедів» не реагувала.