Російські безпілотники порушили повітряний простір Румунії. Фото:

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Російські дрони-камікадзе знову порушили повітряний простір Румунії.

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Вночі 8 вересня в ході атаки по Україні близько 2.50 група ударних БпЛА залетіла у повітряний простір Румунії. До того через атаку дронів була оголошена повітряна тривога в Одеській області. Одна з груп безпілотників летіла до міста Вилкове, яке знаходиться на кордоні з Румунією. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляли у Telegram.

Близько 3.00 зʼявилась інформація про те, що один з «Шахедів» літав у районі Сабангії на території Румунії. А вже о 3.40 він покинув румунську територію пролетів через Вилкове та продовжив рух в прибережній акваторії моря Одещини.

За інформацією румунського медіа Digi24, цієї ночі жителям повітів Тулча та Констанца прийшло сповіщення системи Ro-Alert, яка попередила їх про загрозу падіння небезпечних об'єктів. Офіційно Румунія поки на атаку «Шахедів» не реагувала.

Нагадаємо, російські дрони регулярно залітають на територію Румунії під час атак по Україні. Зокрема, 31 липня нові уламки ворожих БпЛА знайшли у районі Тулча неподалік села Чаталкіой. У Міноборони Румунії тоді заявили, що вони засуджують російські атаки, бо вони «невиправдані та серйозно суперечать нормам міжнародного права».

Джерело: Digi24