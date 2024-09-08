ГУР осуществило успешную кибератаку на российские ресурсы. Фото:

https://racurs.ua/n199090-hakery-gur-osuschestvili-uspeshnuu-kiberataku-na-rossiyskie-resursy.html

Ракурс

Кібератаку на російські ресурси здійснило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

.

У суботу, 7 вересня, були атаковані підприємства, причетні до ведення війни проти України, а також компанії, причетні до розбудови військової інфраструктури російської федерації. Про це ГУР МОУ повідомило у Telegram.

У розвідці зазначили, що атака була спрямована проти компаній «СМКомплект ЕК», «КрістЕлКом», «КонтурНИИРС», «Чіп-проф», «Челябінський завод промислової модернізації», «Сібінструмент», «Сметка.ру» та низка інших. Під атакою також опинився «Сімферопольський форум».

Українські хакери змогли отримати доступ до 14 серверів. Вони знищили внутрішню інфраструктуру атакованих цілей шляхом стирання системних файлів, баз даних та резервних копій.

Також на сайтах атакованих ресурсів ГУР розмістило привітання до Дня воєнної розвідки України.

Нагадаємо, у серпні співробітники ГУР здійснили кібератаку на російське підприємство з розробки ядерної зброї. Внаслідок операції Україна отримала багато корисної інформації. Хакери здобули особисті бази даних працівників, службову інформацію та інформація, яка може пролити певне світло щодо шляхів обходу санкцій.