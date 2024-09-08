В Киеве за сутки вспыхнули 13 пожаров в экосистемах

https://racurs.ua/n199103-13-pojarov-v-ekosistemah-proizoshli-v-kieve-za-sutki-gschs.html

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У Києві за минулу добу сталися 13 пожеж в екосистемах на площі 17 тис. 187 кв. м.

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Про це сьогодні, 8 вересня, повідомила прес-служба Головного управління ДСНС України у Києві.

Це катастрофа для нашої природи!, — наголошують у ДСНС.

У відомстві закликають усіх дотримуватися правил пожежної безпеки:

не розводите вогонь біля лісу та в полях;

не залишати недопалки та сірники на сухій траві;

не випалювати сміття і рослинні залишки;

очищати місце для вогнища від сухої трави, листя та гілля;

не розводите багаття близько до будинків та споруд;

залишаючи місце відпочинку, обов’язково загасити вогнище водою чи піском;

проводити роз’яснювальні бесіди з дітьми на тему пожежної безпеки.