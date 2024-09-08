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Ракурс
У Києві за добу спалахнули 13 пожеж в екосистемах

13 пожеж в екосистемах сталися у Києві за добу — ДСНС

8 вер 2024, 21:13
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У Києві за минулу добу сталися 13 пожеж в екосистемах на площі 17 тис. 187 кв. м.


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Про це сьогодні, 8 вересня, повідомила прес-служба Головного управління ДСНС України у Києві.

Це катастрофа для нашої природи!, — наголошують у ДСНС.

У відомстві закликають усіх дотримуватися правил пожежної безпеки:

  • не розводите вогонь біля лісу та в полях;
  • не залишати недопалки та сірники на сухій траві;
  • не випалювати сміття і рослинні залишки;
  • очищати місце для вогнища від сухої трави, листя та гілля;
  • не розводите багаття близько до будинків та споруд;
  • залишаючи місце відпочинку, обов’язково загасити вогнище водою чи піском;
  • проводити роз’яснювальні бесіди з дітьми на тему пожежної безпеки.

Пам’ятайте! Вогонь може швидко поширюватись і навіть невелике займання може стати причиною великої пожежі. Давайте разом берегти нашу природу та забезпечувати безпеку!, — наголошують у відомстві.

Джерело: Ракурс


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