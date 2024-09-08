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У Києві за добу спалахнули 13 пожеж в екосистемах
13 пожеж в екосистемах сталися у Києві за добу — ДСНСhttps://racurs.ua/ua/n199103-13-pojej-v-ekosystemah-stalysya-u-kyievi-za-dobu-dsns.htmlРакурс
У Києві за минулу добу сталися 13 пожеж в екосистемах на площі 17 тис. 187 кв. м.
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Про це сьогодні, 8 вересня, повідомила прес-служба Головного управління ДСНС України у Києві.
Це катастрофа для нашої природи!, — наголошують у ДСНС.
У відомстві закликають усіх дотримуватися правил пожежної безпеки:
- не розводите вогонь біля лісу та в полях;
- не залишати недопалки та сірники на сухій траві;
- не випалювати сміття і рослинні залишки;
- очищати місце для вогнища від сухої трави, листя та гілля;
- не розводите багаття близько до будинків та споруд;
- залишаючи місце відпочинку, обов’язково загасити вогнище водою чи піском;
- проводити роз’яснювальні бесіди з дітьми на тему пожежної безпеки.
Пам’ятайте! Вогонь може швидко поширюватись і навіть невелике займання може стати причиною великої пожежі. Давайте разом берегти нашу природу та забезпечувати безпеку!, — наголошують у відомстві.
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