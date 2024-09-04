Масштабні лісові пожежі в Україні. Фото: ДСНС

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Масштабні лісові пожежі продовжують вирувати в трьох українських областях.

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Зокрема, внаслідок пожеж у Київській області збільшення рівня забруднення повітря не фіксується. У Броварському районі на декількох осередках горить торф. Площа пожежі там становить близько 15 га, а 8 га вже погасили. Про це 4 вересня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила в Telegram.

Також рятувальники локалізували пожежу в зоні відчуження на площі понад 420 га. Боротьба з вогнем триває, але радіаційний фон наразі у нормі.

У Донецькій області рятувальники четверту добу намагаються ліквідувати лісову пожежу, яка виникла внаслідок авіаудару. Вогонь пройшов близько 5 тис. га й пошкодив будівлі на території 46 домоволодінь, вісім автомобілів. З небезпечної зони евакуювали трьох осіб.

На Харківщині вогонь пройшов понад 1,5 тис. га на території лісництва біля села Студенок. Під час боротьби з пожежею постраждали двоє осіб, в тому числі рятувальник. Полум’я знищило будівлі на території 236 домоволодінь.

Нагадаємо, днями у Харківській області в Оскільській територіальній громаді Ізюмського району виникла масштабна пожежа — загорілися лісові насадження на площі близько 1 тис. 200 га. Вогонь розповсюдився на село Студенок, звідти довелося евакуювати понад 200 людей.