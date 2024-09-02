На Харківщині через масштабну лісову пожежу евакуюють людей — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n198911-na-harkivschyni-cherez-masshtabnu-lisovu-pojeju-evakuuut-ludey-ova.htmlРакурс
На Харківщині в Оскільській територіальній громаді Ізюмського району триває масштабна пожежа, горять лісові насадження на площі близько 1200 га.
Вогонь розповсюдився на село Студенок. Проводиться евакуація жителів. Вже евакуйовано понад 200 людей. Про це сьогодні, 2 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На місці працюють рятувальні служби у посиленому режимі, ДСНС, поліція, районна та місцеві адміністрації, структурні підрозділи цивільного захисту ХОВА, — зазначив він. — Залучаємо додаткові ресурси для ліквідації пожежі із інших областей.
Раніше сьогодні у ДСНС повідомили, що вже другий день триває масштабна пожежа у розташованому на межі Донецької та Харківської областей нацпарку «Святі гори», в результаті якої згоріли 20 приватних житлових будинків.
У Міндовкілля повідомляють, що вогонь спалив вже 1,5 тис. га лісу на заповідних територіях цього нацпарку та перекинувся на житлові будинки найближчих сіл. До боротьби з вогнем залучень ДСНС, працівники нацпарку та ЗСУ.
З початку повномасштабного вторгнення, близько 9,5 тисяч гектарів лісу нацпарку «Святі Гори» випалено вогнем війни. 10 тисяч гектарів — потребує обстеження та знешкодження вибухонебезпечних предметів, — зазначають у відомстві. — Орієнтовна шкода довкіллю нацпарку «Святі Гори», нанесена окупантами — понад 16 мільярдів гривень.