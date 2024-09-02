Харківщина потерпає від масштабної лісової пожежі

https://racurs.ua/ua/n198911-na-harkivschyni-cherez-masshtabnu-lisovu-pojeju-evakuuut-ludey-ova.html

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На Харківщині в Оскільській територіальній громаді Ізюмського району триває масштабна пожежа, горять лісові насадження на площі близько 1200 га.

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Вогонь розповсюдився на село Студенок. Проводиться евакуація жителів. Вже евакуйовано понад 200 людей. Про це сьогодні, 2 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На місці працюють рятувальні служби у посиленому режимі, ДСНС, поліція, районна та місцеві адміністрації, структурні підрозділи цивільного захисту ХОВА, — зазначив він. — Залучаємо додаткові ресурси для ліквідації пожежі із інших областей.

Раніше сьогодні у ДСНС повідомили, що вже другий день триває масштабна пожежа у розташованому на межі Донецької та Харківської областей нацпарку «Святі гори», в результаті якої згоріли 20 приватних житлових будинків.

У Міндовкілля повідомляють, що вогонь спалив вже 1,5 тис. га лісу на заповідних територіях цього нацпарку та перекинувся на житлові будинки найближчих сіл. До боротьби з вогнем залучень ДСНС, працівники нацпарку та ЗСУ.