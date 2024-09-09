ВСУ впервые сбили российский Орлан на высоте более 3 км. Фото:

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Висотний російський безпілотник знищили в повітряному бою у Харківській області.

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Ворожий БпЛА «Орлан-10» засікли 7 вересня. У заданий район направилася група «Ворон» зенітного ракетно-артилерійського дивізіону Залізної бригади. Про це оперативне-тактичне угруповання «Харків» 9 вересня повідомило у Telegram.

Група оперативно визначила курс і висоту цілі у взаємодії з прикордонниками. Полювання було складним через висоту польоту понад 3 км і маневри дрона. Однак «Орлан» вдалося наздогнати й днищити іншим дроном. Повітярний бій відбувся на висоті 3 тис. 620 м.

Як відомо, БпЛА «Орлан» грає ключову роль у розвідці, коректуванні артилерійського вогню та навіть у проведенні ударів російських окупантів в Україні. Цей дрон оснащений потужними камерами, які дозволяють вести високоточну розвідку на великих відстанях.

Нагадаємо, українські військові застосовують літак Як-52 для перехоплення російського розвідувального безпілотника Zala. Зокрема, у червні такий літак перехопив ворожий дрон над Миколаївською областю. При цьому сама повітряна машина не мала на борту озброєння, а роль стрілка виконував другий льотчик.