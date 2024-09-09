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Разрушения в Никополе. Фото: Сергей Лысак в Telegram
При обстреле в Никополе погибла 16-летняя девочка (ФОТО)https://racurs.ua/n199114-pri-obstrele-v-nikopole-pogibla-16-letnyaya-devochka-foto.htmlРакурс
Російська армія вдарила з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.
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Бив ворог по житловому сектору міста. Один із боєприпасів влучив у житловий будинок, в якому знаходилися люди. З-під завалів рятувальники дістали 16-річну дівчинку, яку транспортували до лікарні. На жаль, потерпіла померла у медзакладі. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Також відомо про травмування жінки та двох чоловіків. Постраждалі чоловіки 79 і 74 років та 66-річна жінка.
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак поінформував, що російська армія випустила по місту майже десяток снарядів. Є руйнування, зокрема серед приватних осель.
Нагадаємо, 8 вересня російські окупанти обстріляли Комишани Херсонської області. Поранення дістали четверо осіб. Двох постраждалих довелося госпіталізувати.
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