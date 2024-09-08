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Ракурс
Окупанти обстріляли Комишани на Херсонщині. Фото:

Окупанти обстріляли Комишани на Херсонщині — четверо поранених

8 вер 2024, 09:20
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Російська армія завдала ударів по Херсонській області.


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Близько опівночі 8 вересня ворог з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляв Комишани Херсонської області. Поранення дістали четверо осіб. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Поранення дістали четверо осіб. У важкому стані госпіталізували 65-річного чоловіка. У нього діагностували мінно-вибухову травму та поранення грудної клітини.

У 41-річного чоловіка та жінок 70 і 52 років діаностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкова травму, множинні уламкові поранення. Двох довелося госпіталізувати. На місці допомогу надали лише 52-річній потерпілій.

Нагадаємо, вночі 8 вересня російська армія атакувала Суми. Внаслідок авіаційного удару загинули двоє осіб, ще четверо — дістали поранення. Серед постраждалих є двоє дітей. Обстріл пошкодив приватні будинки та автомобілі.

Джерело: Ракурс


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