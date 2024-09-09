Минэнерго заявило о российских атаках на энергообъекты в семи областях

Минэнерго заявило о российских атаках на энергообъекты. Фото:

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Російські війська упродовж 8 вересня атакували енергетичну інфраструктуру в семи областях України.

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Ворог бив по об'єктах у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Внаслідок обстрілів у Дніпропетровській та Харківській областях знеструмлені підстанції та споживачі. Частину живлення вже вдалося відновити. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Кілька підстанцій та шахта залишилися без електрики в Донецькій області. На момент обстрілу в шахті перебували 74 гірники, але їх успішно евакуювали на поверхню.

А на Чернігівщині через пошкодження повітряних ліній без світла залишилися 3,1 тис. абонентів у трьох населених пунктах.

В Міненерго запевнили, що роботи з відновлення електропостачання тривають.

Нагадаємо, 16 липня на одному з енергетичних об'єктів України стався збій роботи обладнання. Внаслідок аварії збільшився дефіцит енергії в системі.